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وزيرا التجارة والمالية السعوديان يستعرضان آليات استفادة القطاع الخاص من الدعم

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وزيرا التجارة والمالية السعوديان يستعرضان آليات استفادة القطاع الخاص من الدعم وزيرا التجارة والمالية السعوديان يستعرضان آليات استفادة القطاع الخاص من الدعم

 

الرياض – مباشر: استعرض وزيرا التجارة والمالية السعوديان، الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية للتخفيف من آثار تداعيات مواجهة جائحة (كوفيد-19).

وتمثلّت تلك المبادرات في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والتدابير التي اتخذت في إطار تعزيز المحافظة على سلامة القطاع المالي في المملكة، وفق بيان صادر اليوم الأحد.

جاء ذلك لقاء كل من وزير التجارة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، والتي جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس السبت، مع كل من رئيس مجلس الغرف عجلان بن عبدالعزيز العجلان ورؤساء 28 غرفة تجارية تمثل كافة مناطق المملكة، وبحضور رؤساء الهيئات التابعة لمنظومة التجارة.

وأشارت الوزارة إلى ان الاجتماع ناقش وضع الاقتصاد السعودي ومتانته وما يحظى به من نظرة مستقبلية مستقرة والذي أكدته التقارير الصادرة مؤخراً عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني والإقبال الدولي الكبير على إصدارات السندات السعودية يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المملكة رغم الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً.

ويعد هذا اللقاء الافتراضي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تستهدف تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وبناء علاقة تشاركية مع المستثمرين؛ لرصد التبعات المالية والاقتصادية السلبية التي تواجه أنشطتهم، ومناقشتها، بحسب البيان.

كما تطرق الاجتماع إلى ترتيب أولويات معالجتها، والرفع بالمرئيات إلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة كل ما يُستجد بشأن هذه الاجتماعات، وشرح وتوضيح آليات الاستفادة من هذه المبادرات.

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مباشر (اقتصاد)

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