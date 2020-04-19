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توريد 1836 طن قمح لصوامع وهناجر سوهاج

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توريد 1836 طن قمح لصوامع وهناجر سوهاج توريد 1836 طن قمح لصوامع وهناجر سوهاج

أعلن محمد إبراهيم، مدير مديرية بسوهاج، اليوم الأحد، عن توريد 1836 طنًا، و708 كجم قمح لشتى صوامع المحافظة، وذلك بدءًا من موسم توريد القمح بالمحافظة، في 15 أبريل الجاري.

وأوضح “إبراهيم”، أنه جرى توريد 613 طنًا، و396 كجم لصومعة سوهاج ، و935 طنًا، و183 كجم لصومعة غرب طهطا، و239 طنًا، و129 كجم لصومعة البلينا، ليصل الإجمالي 1836 طنًا، و708 كجم.

وأشار إبراهيم، إلى أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 209 آلاف و955 فدانًا، وفقًا للحصر الفعلي من مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج.

وشدد طارق الفقي، محافظ سوهاج، على تذليل كافة العقبات التي تعترض عمليات توريد القمح ، وذلك لتسهيل عملية التوريد لجميع المزارعين.

وذكر الفقى، أن عملية التوريد تسير بشكل منتظم، دون وجود أي معوقات تعترض عملية الإستلام من الموردين حتى الآن.

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية