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إزالة 448 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في أسوان

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إزالة 448 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في أسوان إزالة 448 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في أسوان

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، اليوم الأحد، حملة مكبرة بدعم من قوات مديرية الأمن، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات أشرف عطية، محافظ أسوان، بأخذ الإجراءات على كل من تسول له نفسه بالتعدى على أراضي الدولة، خلال فترة الحظر، لمواجهة .

وكان ذلك بقيادة خالد يوسف، مساعد مدير الأمن، ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، ومسئولي شرطة المرافق.

واستهدفت الحملة، إزالة 18 حالة تعدٍ بمساحة 12 ألفًا و600 م2 بمنطقة خلف عمارات التجاريين والسلام أكاديمي بنطاق حي جنوب.

وجرى إزالة 9 حالات تعدٍ بقريتي بنبان والرقبة في الظهير الصحراوي لمركز دراو بمساحة 6490 م2، وإزالة 30 حالة تعدٍ بقرى الكلح شرق والحجز بحري بمركز إدفو بإجمالي مساحة 9609 م2.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن الحملة نجحت في إزالة 317 حالة تعدٍ في فترة الحظر بدايةً من 25 مارس الماضي حتى الآن، منها 266 حالة على أراضي البناء بمساحة 167 ألف و168 م2، و51 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 203 فدادين، وإزالة 134 حالة تعدٍ تشمل 97 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 22 فدانًا و10 قراريط، بجانب 37 حالة بمساحة 17 ألفًا و165 م2، وجرى تحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر.

المشرق نيوز

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