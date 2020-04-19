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الزراعة: 19.6 كيلو متوسط استهلاك الفرد للأسماك في العام

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الزراعة: 19.6 كيلو متوسط استهلاك الفرد للأسماك في العام الزراعة: 19.6 كيلو متوسط استهلاك الفرد للأسماك في العام

صرح الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة في تصريح له، إنه بالرغم من الألتزام من جانب الصيادين بفترات الحظر إلا أن السمك متوفر بشكل كبير، موضحًا أن متوسط استهلاك الفرد يصل لـ19.6 كليو كمتوسط استهلاك الفرد بالعام.

 

وأكد السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، أن وقت شراء المواطنين وتطبيق الحظر يجعل هناك نوع من حرص الصيادين “بيطلع وقت الشراء بإستثناء يومي الجمعة والسبت”، ولكن كورونا لم يؤثر على الإنتاج ولكن عمليات الصيد تجري بحساب “علشان تكون طازة”.

 

وأضاف السيد، أن شراء الأسماك في رمضان يقل عن الأستهلاك الطبيعي في الأشهر العادية.

المشرق نيوز

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