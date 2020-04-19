“الصحة” تصدر بيان هامًا بشأن فيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن عقد اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في ٦ مستشفيات للعزل وهي “أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات و مستشفى الشيخ زايد آل نهيان”، وذلك للأطمئنان على توفير كافة الأحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

ووجهت الأطقم الطبية في الأجتماع الشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، إذا يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.