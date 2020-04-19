أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المشرق نيوز

“الصحة” تصدر بيان هامًا بشأن فيروس كورونا

Print
“الصحة” تصدر بيان هامًا بشأن فيروس كورونا “الصحة” تصدر بيان هامًا بشأن فيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن عقد اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في ٦ مستشفيات للعزل وهي “أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات و مستشفى الشيخ زايد آل نهيان”، وذلك للأطمئنان على توفير كافة الأحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

 

 

ووجهت الأطقم الطبية في الأجتماع الشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، إذا يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية