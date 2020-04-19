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سقوط مصابين في حادث إطلاق نار بكندا

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سقوط مصابين في حادث إطلاق نار بكندا سقوط مصابين في حادث إطلاق نار بكندا

أعلنت “رويترز” أن عددًا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا .

وأضافت أن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى بل يوجد عدد من الإصابات.

وحددت الشرطة الملكية الكندية هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان البالغ من العمر (51 عامًا) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

وتابعت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في “تويتر” ، أن وورتمان موجود حاليًا في سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية ويرتدي زي شرطة.

ويعد إطلاق النار العشوائي نادرًا في كندا إذ أن قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.

المشرق نيوز

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