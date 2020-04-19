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هيئة العقار السعودية تفض 409 نزاعات وتعقد 800 اجتماع "عن بُعد"

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هيئة العقار السعودية تفض 409 نزاعات وتعقد 800 اجتماع "عن بُعد" هيئة العقار السعودية تفض 409 نزاعات وتعقد 800 اجتماع "عن بُعد"

 

مباشر: عقدت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية ،800 اجتماع "عن بعد" بمعدل 33 ألف دقيقة عمل، وذلك لمتابعة وإدارة سير الأعمال.

وتمكنت "هيئة العقار" من فض 409 نزاعات عقارية عن بعد من خلال (منصة التحكيم العقاري)، في ظل قرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي (كوفيد 19)، نقلا عن وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.

واستقبلت الهيئة اعتراضات المستفيدين التي تخص الملكية عبر منصة لجنة تسجيل أخطاء الملكية، إذ بلغ عدد الاعتراضات التي استقبلتها اللجنة خلال فترة الحظر 914.

ويتابع مركز خدمة الشركاء بقطاع العمليات استفسارات شركاء الهيئة والرد عليها عبر حسابه الرسمي في تويتر، ومركز الاتصال الوطني (آمر).

واستطاعت الهيئة تصنيف 83 منشأة عقارية من خلال (منصة تصنيف المنشآت العقارية)، لتصبح منشآت عقارية رائدة تقدم خدمات مميزة للمواطنين.

كما عقد المعهد العقاري السعودي ست دورات تدريبة عن بعد للمستفيدين عبر المنصة، بحضور 1284 باحث وباحثة عن عمل، بهدف رفع كفاءتهم في السوق العقاري وتأهليهم لإيجاد فرص عمل.

          

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