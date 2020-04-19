أطعمة تساعد على تقوية جهازك المناعي

قدم العديد من أطباء التغذية والعديد من المواقع الطبية، فوائد لأنواع عديدة من الأطعمة، ومن أشهرها الثوم، والسبانخ والعسل، والزنجبيل، والبصل، ونصحوا بتناولها لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كما أنها لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي.

-السبانخ

تعد من الخضروات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهي تحتوي علي نسبة عالية من عنصر الحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، وفيتامين “أ “، وهذا يجعلها من الأطعمة الهامة خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الجميع، إذ أنها أثبتت كفائتها في رفع وتقوية الجهاز المناعي بالشكل المطلوب.

-العسل

يعد من الأطعمة الهامة التي تعمل على تقوية الجهاز، والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، ولذا ينصح بتناول ملعقة منه يوميًا في الصباح.

-البصل

يحتوي البصل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تجعله من الأطعمة الهامة في تقوية الجهاز المناعي، ويطلق عليه مضاد حيوي طبيعي، لأنه يحافظ على الجسم من الإصابة أو التعرض لأي مرض عدوي.

الكركم

يحتوي الكركم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يجعله من النباتات المميزة، في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به، كالعدوى الفيروسية، ويمكنك وضع معلقة من الكركم على كوب من الحليب وتناوله، أو استخدامه في الطهي.

-الزنجبيل

يعد التوابل التي أثبتت قدرتها في علاج عديد من الأمراض، وهو أيضًا يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، كما أن الزنجبيل يعد من التوابل ذات الطعم الحارق، إلا أنه أثبت كفائتة في علاج العديد من الأمراض وأبرزها نزلات البرد الشديدة، والانفلونزا، ولذا يمكنك استخدامه كنوع من أنواع التوابل التي توضع على الأطعمة، وأيضًا يمكنك تناوله كمشروب محلاه بالعسل الأبيض.