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محافظ دمياط تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

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محافظ دمياط تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك محافظ دمياط تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

وجهت منال عوض، محافظ دمياط، تعليماتها لمديرية والتجارة الداخلية، بإنجاز جميع الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات المشتركة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري، والصحة، والجهات المختصة للتأكد من جودة السلع المعروضة بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشددت المحافظ على المتابعة المتواصلة لمنظومة العمل بالمخابز، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير المقررة، بالإضافة لتعديل مواعيد العمل بالمخابز سواء بالفترات الصباحية أو الفترات الأخرى.

وأكدت على زيادة عمل الحصة من غاز البوتجاز بمحطتي تعبئة شطا، ودمياط الجديدة، وتعزيز أرصدة المواد البترولية، بالإضافة للرقابة على المستودعات، للتأكد من الإلتزام بالمواصفات الخاصة باسطوانات الغاز.

وأكدت منال عوض، على زيادة المعروض من السلع الأساسية، واللحوم الطازجة، والمجمدات بكلاً من فروع الجمعية الاستهلاكية، والشركة العامة لتجارة الجملة بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق الحرة، بنسب تتراوح من 10 :15٪.

وأعلنت عن بدء انطلاق مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية ” أهلًا رمضان”، بمشاركة 32 محل تجاري لبيع السلع الأساسية، والرمضانية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأكد سمير عثمان، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية على انعقاد غرفة عمليات بديوان المديرية، وذلك لتلقي جميع شكاوى المواطنين من خلال الأرقام التالية “٢٢١٢٣١٨/٢٢١٢٣١٩”.

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية