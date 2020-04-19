ضبط أسماك منتهية الصلاحية وكميات من الدقيق بدمياط

تمكن رجال التموين والطب البيطري، اليوم الأحد، تحت إشراف كلًا من سمير عتمان، مدير عام التموين، وإيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري، من ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم داخل مخبز بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة، وذلك ضمن الحملات المكبرة للتفتيش والرقابة على الأسواق بمناسبة الإحتفالات بيوم شم النسيم، واقتراب شهر رمضان المبارك، وجرى تحرير المحضر رقم 196 جنح أمن دولة لسنة 2020 بتهمة تجميع دقيق، وغلق وتشميع المخبز.

‪وضمت الحملة كلًا من ضياء الدين قنديل، مدير عام تموين رأس البر، وطارق أبو النجا، مدير عام المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري.

وجرى ضبط 22 كيلو لحم دجاج غير صالح للإستخدام الآدمي بمطعم سوري خلف كلية الدراسات الإسلامية بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2093 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة، وجرى أيضًا ضبط 30 كيلو سمك لعمل فسيخ بالسوق العمومي بمدينة رأس البر، وتحرر عن ذلك محضر رقم 1408 جنح قسم شرطة رأس البر، وجرى إبلاغ النيابة العامة، لتولي التحقيق.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص يبيع السلع التموينية لتجميعه لسلع تموينية 250 كيلو زيت وسكر تمويني، وحرر محضر رقم 2074 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2020 قسم شرطة دمياط الجديدة‪.‬