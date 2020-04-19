النيابة السعودية تحظر على المقيمين ممارسة النشاط التجاري باسم المواطنين

الرياض - مباشر: حظرت النيابة العامة السعودية على غير السعودي أن يستثمرَ أو يمارسَ نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمرٍ أجنبيّ بمخالفةِ الأنظمة.

وقالت النيابة العامة السعودية، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التسترُ جريمةٌ تؤثرُ سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافيةِ في المملكة، وتؤدي لمنافساتٍ غيرَ مشروعةٍ وزيادةً في حالات الغشّ التجاري والاحتكار.

وحددت النيابة السعودية عقوبات المخالفة على النحو التالي:

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