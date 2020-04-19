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واين روني: “رونالدو قاتل لكن ميسي سيعذبك قبل قتلك”

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واين روني: “رونالدو قاتل لكن ميسي سيعذبك قبل قتلك” واين روني: “رونالدو قاتل لكن ميسي سيعذبك قبل قتلك”

صرح الأسطورة الإنجليزية واين روني، النجم السابق لمانشستر يونايتد، اعن الأفضل بين زميلة السابق بالشياطين الحمر الرتغالي كرستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

واختار الأنجليزي “الأفضل” وفقا لصحيفة “تايمز” قائلا: “ميسي كأفضل لاعب شاهده في مسيرته، مفضلاً إياه على زميله السابق كريستيانو رونالدو”.

وتابع: “رونالدو لاعب استثنائي، مع ميسي هما الأفضل بلا شك، لكنني أفضل الأرجنتيني، هناك شيء مختلف في طريقة لعبه”.

وكشف الفارق بينهم: “يمكن في أن الأول قاتل في منطقة الجزاء، والثاني سيعذبك قبل قتلك، مشيرا إلى أن لاعب برشلونة نجم لا يُصدق بالتأكيد، وتشعر بذلك عندما تشاهده أو تلعب ضده”.

المشرق نيوز

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