الغرف السعودية يرفع مقترحاته بشأن "الفرنشايز" و"الشركات المهنية" لـ"التجارة"

الرياض - مباشر: رفع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، مرئيات المجلس والغرف وقطاع الأعمال، بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري والمعروف باسم "الفرنشايز" ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية إلى وزير التجارة.

وأضاف مجلس الغرف السعودية في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المشترك لبناء منظومة تشريعية اقتصادية محفزة وجاذبة لروؤس الأموال.

كانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وذلك حتى 20 فبراير/ شباط 2020.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع اللائحة يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.

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