"صحة مجموعة العشرين" تعقد اجتماعا افتراضيا لمناقشة جائحة "كورونا"

الرياض – مباشر: أعلن الحساب الرسمي لرئاسة مجموعة العشرين في السعودية، اليوم الأحد، عن انعقاد الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة في مجموعة العشرين؛ حول جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وافتتح وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اجتماع وزراء الصحة لمجموعة العشرين.

وقال الربيعة، إن اجتماع وزراء الصحة في مجموعة العشرين تجتمع اليوم للتعاون في مجالات الأولويات الصحية المشتركة.

وأضاف الربيعة، أن "صحة مجموعة العشرين" تضع في عين الاعتبار أفضل الممارسات التي شاركتها الدول الأعضاء والحلول الابتكارية الفعالة للتصدي لهذا المرض، والتي كانت جوهرية في تطوير جميع المبادرات التي تم إطلاقها لمكافحة فيروس كورونا المستجد عالميا.

واتفقت مجموعة العشرين خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، الأربعاء الماضي، على تعليق مديونية الدول.

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