ارتفاع حصيلة الإصابات بالكورونا في قطر إلى 5448 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاحد تسجيل 440 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 5448 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم ، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند ثماني حالات.

وأشارت إلى تسجيل ثماني حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 518 حالة.

وأوضحت أن 4922 إصابة تخضع للعلاج حاليًا، لافتة إلى فحص 2399 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 62538