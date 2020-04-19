بالفيديو : طبيب سوري كان يحذر من كورونا واليوم توفي بكورونا في إسطنبول

جي بي سي نيوز :- توفي الطبيب السوري، “محمد شماع” اليوم ، في مدينة إسطنبول جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وعانى الطبيب “شماع”، خلال الفترة السابقة لوفاته من أعراض “الإنفلونزا الموسمية”، وأصيب بنوبة دوار شديد قبل أسابيع، أثناء مزاولة عمله في إحدى عيادات “مركز النور” السوري، ما استدعى نقله إلى المشفى بشكل عاجل، حيث أثبتت الفحوصات أنه غير مصاب بفيروس كورونا، غير أن حالة الطبيب المتوفى ازدادت سوءاً، لتثبت فحوصات جديدة إصابته بالفيروس.

وكان “شماع”يعمل في “مركز النور” السوري الطبي بمنطقة الفاتح وسط مدينة إسطنبول .

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 61 ألفاً و49 إصابة والضحايا إلى 1296 شخصاً، فيما بلغت حصيلة المتعافين 3 آلاف و957.

المصدر/ تركياالآن-وكالات