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ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا في الكويت إلى 7 حالات

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ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا في الكويت إلى 7 حالات ارتفاع عدد الوفيات بالكورونا في الكويت إلى 7 حالات
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الاحد تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات .

وقال السند ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد، إن الوفاة الجديدة لمقيم من الجنسية الهندية.

وأشار إلى تسجيل 164 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1915 حالة.

ولفت السند إلى أن 38 إصابة تتلقي الرعاية الطبية في العناية المركزة بينها 20 حالة حرجة، مشيرًا إلى أن 1603 حالات ما زالت تتلقى الرعاية الطبية.

وكان وزير الصحة الكويتي لدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح اليوم شفاء 25 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

المشرق نيوز

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