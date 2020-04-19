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"الموارد البشرية السعودية" تطلق غرفة لتوحيد الجهود المجتمعية للقطاع الخاص

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"الموارد البشرية السعودية" تطلق غرفة لتوحيد الجهود المجتمعية للقطاع الخاص "الموارد البشرية السعودية" تطلق غرفة لتوحيد الجهود المجتمعية للقطاع الخاص

الرياض- مباشر: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الأحد، غرفة المسؤولية المجتمعية، بهدف توحيد جهود التواصل مع القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وجمع ورصد المبادرات والفرص المجتمعية المناسبة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى ربط الشركات بالمشاريع المناسبة لها وإبراز الشركات المساهمة.

وقالت في بيان، إن الغرفة تتولى عدداً من المهام أهمها التواصل مع الشركات وتشجيعها وتوجيهها إلى الفرص المتاحة للمساهمة الاجتماعية، واستقبال طلبات الشركات الراغبة بالدعم والمساهمة وتوجيهها، وحصر الشركات التي تسهم في الأزمة على مستوى المملكة، كما تشتمل الغرفة على العديد من المبادرات المحولة للوزارة من قبل الجمعيات.

مما يذكر أن غرفة المسؤولية المجتمعية تأتي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المجتمع وتوفير حياة كريمة للأسر محدودة الدخل وتوثيقاً لأواصر الأخوة بين الفرد ومجتمعه.

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