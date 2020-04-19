المالية: صرف تعويض للعاملين السعوديين عبر "ساند" يعزز التوطين بالقطاع الخاص

الرياض- مباشر: قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد، إن مبادرة صرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" يعزز استدامة التوطين في القطاع الخاص.

وأضافت في بيان: تأتي تلك المبادرة ضمن حزمة المبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياتها المالية والاقتصادية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط، وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

وفور صدور الأمر الملكي القاضي بدعم منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا، بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ الأربعاء 8 أبريل/ نيسان 2020 الجاري، استقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة داعية القطاع الخاص إلى التقدم بطلب دعم ساند قبل نهاية يوم 26 ابريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 30 ابريل الجاري.

وأوضح بيان الوزارة أنه في حال تأخر المنشأة أو المشترك عن هذه المواعيد فسيبدأ الاستحقاق اعتباراً من الأول من شهر يونيو/ حزيران.

وأضافت أنه في حال استحقاق المشترك لصرف شهر مايو/ أيار ، ولكي تتمكن المؤسسة من الصرف في الأول من مايو، يلزم على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 20 ابريل، بشرط أن يتقدم المشترك بطلب الصرف قبل نهاية يوم 24 ابريل.

وفي حال تأخر المشترك أو المنشأة عن هذه المواعيد فلن تتمكن المؤسسة من الصرف اعتباراً من الأول من مايو، وسيتم صرف تعويض شهر مايو (في حال استحقاقه وفقاً لما هو مذكور أعلاه) مع تعويض شهر يونيو وذلك في الأول من شهر يونيو

وتتلخص خطوات تقديم المنشآت على الدعم في الدخول على حساب المنشأة في التأمينات، برمز المستخدم وكلمة المرور، يلي ذلك اختيار "أيقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة"، ثم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المطلوب دعمهم من القائمة بالضغط على تقديم الطلب، لتظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب،وستصل رسالة نصية للمشترك على جواله المسجل في أبشر تدعوه للتقدم بطلب تعويض ساند.

أما خطوات التقديم للمشتركين، فتتمثل في دخول المشترك إلى حسابه الشخصي بالتأمينات اون لاين، ثم اختيار أيقونة "التعطل عن العمل"، يلي ذلك اختيار "طلب ساند" ثم إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان) ومن ثم إرسال الطلب، وستظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماده تصل للمشترك رسالة نصية للتأكيد.

وتابع البيان أن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تنطبق على المنشأة والمشترك للحصول على هذا الدعم؛ منها أن يكون المستفيد مشتركا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 2020/1/1م ومستمرا في الاشتراك بهذا الفرع، وألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص، وأنه سيتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70 % من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر.

كما تتمثل الشروط التي يجب أن تنطبق على المنشأة والمشترك أن التعويض سوف يصرف للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا باستثناء المنشآت العاملة بالقطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومن مؤسسة النقد، وشركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط والشركات المشغلة للاتصالات والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

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