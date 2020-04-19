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"عناية": انقضاء الشركة بقوة النظام حال عدم إيجاد حل للخسائر قبل 30 أبريل

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"عناية": انقضاء الشركة بقوة النظام حال عدم إيجاد حل للخسائر قبل 30 أبريل "عناية": انقضاء الشركة بقوة النظام حال عدم إيجاد حل للخسائر قبل 30 أبريل

الرياض – مباشر: أعلنت شركة عناية للتأمين التعاوني "عناية للتأمين"، اليوم الأحد، عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنه نهاية أبريل/ نيسان الجاري يعد آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة.

وأضافت، أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي في 30 أبريل/ نيسان 2020) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الـ150 من نظام الشركات.

وطالبت "عناية"، بحسب البيان، المساهمين بضرورة التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.

ودعت الجمعية، في وقت سابق، إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة في 22 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتخفيض رأس المال بنسبة 50% من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال لإطفاء خسائر متراكمة.

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