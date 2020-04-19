أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أنه يفكر في الترشح لإنتخابات رئاسة القلعة البيضاء، ويطالب بإقامة انتخابات حرة.

وكتب: “بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا الحالية بإذن الله، أنتظر من رئيس الزمالك الذي كشف عن عزمه خوض انتخابات النادي المقبلة، أن يطرح الثقة في نفسه”.

وأضاف: “الدعوة لانتخابات حرة، ليعرف حجمه الحقيقي بين أعضاء الجمعية العمومية المحترمين في نادي الزمالك، وجموع ملايين محبي وعشاق الفانلة البيضاء، الذين وصل بهم الأمر إلى حد الضجر، بعد أن اختطف النادي، وجرده من أبناءه المخلصين، ووضع اسم الزمالك الكبير، في منطقة لا يمكن أن يقبلها على نفسه كل من يعشق الكيان المحترم”.

وأوضح: “أقول لهذا الشخص، لو كانت لديك شجاعة حقيقية، وقررت الدعوة لانتخابات مبكرة، سأكون بفضل الله في انتظارك، مرشحًا على منصب الرئيس، لكي تعرف حجمك الحقيقي، بين الجميع

وأتعهد بعودة النادي لأبنائه المخلصين وجماهيره وإيقاف سلسلة الخسائر والانكسارات خاصه الإجراءات القانونية والمالية التي تسببت في تحمل الزمالك وأبنائه وعشاقه، الكثير من الآلام والطعنات”.

وتابع: “أنتظر أيضًا سقوط الجدار العازل الذي تحتمي خلفه “الحصانة” مع كل تجاوز وسباب وقذف وإهانة وتطاول، ترتكبها في حقي وحق كل من يتصدى لأكاذيبك ومهاتراتك، وأثق أن درع الحصانة لن يحمي بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، إلا كل نائب محترم، يسعى للحفاظ على مكتسبات هذا الشعب ومقدراته.

وأكمل: “في هذه اللحظة ومع انقشاع الغمة ستنكشف كل الحقائق، وتسقط ورقة التوت التي تحتمي بها، ويتهاوى القناع عن المهازل التي ارتكبتها، ويعلم الجميع أين تم إهدار 3.5 مليار جنيه من أموال الزمالك، خلال 5سنوات فقط، سيطرت فيها أنت وأبناؤك على القلعة البيضاء”.

وأتم: “إن غد لناظره قريب”.