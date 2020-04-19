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الفيفا يرفض شكوي الأهلي ضد أهلي جدة، بشأن قضية عبدالله السعيد

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الفيفا يرفض شكوي الأهلي ضد أهلي جدة، بشأن قضية عبدالله السعيد الفيفا يرفض شكوي الأهلي ضد أهلي جدة، بشأن قضية عبدالله السعيد

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم حكمََا بشأن قضية الأهلي وعبدالله السعيد بتاريخ 17 إبريل 2020.

وذكر الحكم أن فيفا رفض شكوى النادي والأحمر لنادي أهلي جدة، مع إلزام النادي القاهري بدفع مبلغ 15 ألف فرانك سويسري.

وتابع “تم رفض شكوى المدعي الأهلي”.

وأضاف: “تحمل الأهلي مبلغ 20.000 فرانك سويسري قيمة التكاليف النهائية للإجراءات، وبعدما قام المدعي بدفع مبلغ 5000 فرانك سويسري كتكاليف مسبقة، يجب عليه دفع 15.000 فرانك سويسري إلى الحساب المصرفي للفيفا”.

وأشار الاتحاد الدولي في خطابه إلى السماح بطلب حيثيات الحكم في غضون 10 أيام من تاريخ استلام الإخطار بنتائج القرار، وإذا لم يحدث ذلك خلال الموعد النهائي المحدد يفقد الأطراف حقهم في تقديم استئناف ويصبح القرار نهائيًا وملزمًا.

وأوضح قائلًا: “سيتم إخطار أسباب القرار فقط للطرف الذي يطلب الحيثيات بعد دفع التكاليف الإجرائية ذات الصلة، وإذا لم يتم دفع التكاليف الإجرائية في غضون 20 يومًا من تاريخ الإخطار بالنتائج، فيعتبر طلب الأسباب لاغيا ويصبح القرار نهائيًا وملزمًا”.

ومن الجدير بالذكر أن عبدالله السعيد فسخ تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز دون أن يحصل النادي الأحمر على قيمة الشرط الجزائي 2 مليون دولار المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب، عندما انتقل إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

المشرق نيوز

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