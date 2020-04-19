أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الأسواق العالمية تنتظر 4 أحداث اقتصادية هذا الأسبوع

Print
الأسواق العالمية تنتظر 4 أحداث اقتصادية هذا الأسبوع الأسواق العالمية تنتظر 4 أحداث اقتصادية هذا الأسبوع

مباشر - سالي إسماعيل: بعد أن سيطرت نغمة متشائمة على الآفاق الاقتصادية، يتجه تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية.

وتعتبر الأرقام الاقتصادية المقرر الإفصاح عنها في الأسبوع الجاري بمثابة ترجمة للأزمة الصحية "كوفيد-19" وتداعيات هذا الوباء المميت على اقتصادات العالم.

النشاط الاقتصادي

من المقرر أن تعلن دول العالم التقديرات الأولية حول أدائها الاقتصادي خلال الشهر الجاري، حيث سيتم الإفصاح عن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي.

وستعلن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان القراءة الأولية يوم الخميس القادم.

بيانات إعانة البطالة الأمريكية

يراقب المستثمرون عن كثب أرقام بيانات إعانة البطالة الأمريكية والتي من المقرر صدورها يوم الخميس المقبل، والتي تعبر بشكل رئيسي عن حجم الأزمة في سوق العمل.

وخلال الشهر الماضي المنتهي في 11 أبريل/نيسان الماضي، فقد نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم بما يمحو تقريباً الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي لسوق العمل في غضون العقد الماضي.

اجتماع المركزي التركي

يعقد البنك المركزي في تركيا اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء القادم، وسط توقعات بخفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس.

وكان المركزي التركي قد خفض معدل الفائدة الرئيسي (الريبو لمدة أسبوع واحد) بشكل حاد في الآونة الأخيرة ليقف حالياً عند 9.75 بالمائة.

نتائج الأعمال

تستعد عشرات الشركات الأمريكية لإعلان نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الجاري خلال هذا الأسبوع من أبرزهم "آي.بي.إم" يوم الإثنين في حين تفصح "نتفلكس" و"كوكاكولا" عن أدائهما المالي في اليوم التالي.

ومن المخطط أن تعلن شركة "إنتل" و"بلاك ستون" نتائج أعمالها الفصلية يوم الخميس، فيما يشهد يوم الجمعة إصدار نتائج أعمال شركة "أمريكان إكسبريس" و"فيرزون".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية