الأهلي يريد تدعيم خط هجومه بضم مهاجم العين الإمارتي

يسعي النادي الأهلي المصري لضم مهاجم نادي العين الإماراتي “لابا كودجو” وهو لاعب في نادي العين الإمارتي حاليََا وهداف نهضة بركان في السابق.

يفكر النادي الأهلي في ضم الاعب منذ وجوده في فريق نهضة بركان ولكن اللاعب فضل التواجد في العين الإماراتي، والآن مرة أخري يجدد الأهلي رغبته في ضم اللاعب إلى صفوفه.

ومن الجدير بالذكر أن لابا كودجو سجل مع نادي العين 19هدفََا في 18مباراة وصنع4 أهداف، ولُقب بهداف الدوري المغربي أثناء وجوده في صفوف نهضة بركان، برصيد 19هدفََا.