فايلر يوافق علي التفاوض مع كينو بديلا لرمضان صبحي

أعلنت تقارير صحفية بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد وافق على التفاوض مع بديل رمضان صبحي لاعب الفريق الذي يريد استكمال مشواره الاحترافي في أوروبا

وقال موقع ” africafootunited” أن رينيه فايلر رحب بالمفاوضات مع البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانكا (كينو) لاعب بيراميدز والمعار لنادي الجزيرة الإماراتي ليحل محل رمضان صبحي الذي أكد رحيله في نهاية الموسم.

أكد فايلر للجنة التخطيط أنه شاهد العديد من مقاطع الفيديو لماركوس دا سيلفا فرانسا (كينو) خلال مشاركته مع بيراميدز وسيكون صفقة جيدة للنادي الأهلي.

رحب فايلر بالتوقيع المحتمل للاعب البرازيلي الذي تزامن مع تصريحاته حيث أعلن استعداده لارتداء قميص الأهلي.

ويري أن التعاقد مع كينو لن يشكل أي أزمة، خاصة في التأقلم السريع مع الفريق لأنه يعرف بالفعل كرة القدم المصرية من خلال كونه لاعبًا في نادي بيراميدز قبل الانتقال إلى الدوري الإماراتي