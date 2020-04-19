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وزير العدل السعودي يدشن "منصة نافذ" لإنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً

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وزير العدل السعودي يدشن "منصة نافذ" لإنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً وزير العدل السعودي يدشن "منصة نافذ" لإنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً

الرياض- مباشر: دشن وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني بالرياض اليوم الأحد، منصة نافذ الإلكتروني " Nafith.sa ".

ووفقاً لبيان لوزارة العدل، تتيح المنصة الجديدة للأفراد والمنشآت خِدْمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيراً على المستفيدين.

وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.

وتمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.

وتعد منصة "نافذ" من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، بوصفها إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخِدْمات الإلكترونية.  

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