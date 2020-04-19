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"باعظيم" توضح موعد وطريقة التوزيعات النقدية لعام 2019

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"باعظيم" توضح موعد وطريقة التوزيعات النقدية لعام 2019 "باعظيم" توضح موعد وطريقة التوزيعات النقدية لعام 2019

الرياض - مباشر: قالت شركة "باعظيم التجارية" إنه سيتم توزيع الأرباح النقدية لعام 2019 عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك المحلية، إعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 أبريل/ نيسان الجاري  عن طريق البنك العربي الوطني.

وأكدت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأحد، على  ضرورة تحديث بيانات المساهمين قبل موعد الصرف لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم استلام الأرباح المستحقة للمساهمين بإمكانهم مراجعة أحد فروع البنك العربي الوطني لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة بموجب الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين.

ووافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باعظيم التجارية في اجتماعها الخميس الماضي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019 بواقع 1.60 ريال للسهم الواحد.

وارتفعت أرباح الشركة 0.84% في 2019؛  إلى 20.63 مليون ريال، مقابل 20.45 مليون ريال للعام السابق.

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