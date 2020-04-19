الشرقية للتنمية توضح تطورات تملك أرض المنحة الحكومية المحياة

الرياض – مباشر: قالت شركة الشرقية للتنمية، اليوم الأحد، إن معاملة إصدار صك أرض المنحة الحكومية المحياة قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة.

وتوقعت الشركة، وفقا لبيان لها على "تداول"، استكمال المعاملة وصدور الصك بعد استئناف العمل لدى الجهات الحكومية؛ بعد توقفهم بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشرقية للتنمية، أن الأثر المالي للتغير الحاصل سلبيا على المدى القصير؛ بعد استبعاد قيمة فرق المساحة المسجلة في قوائم الشركة من الأرباح المبقاة.

وبينت، أنها سجلت في حساباتها 101.25 مليون مترا مربعا في عام 2017؛ بناء على الرفع المساحي المعد من قبل جهات مختصة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتم تقييم إجمالي قيمة الأرض المسجلة في حينه بمبلغ 220.68 مليون ريال وقيدت كأرباح مبقاة في ذلك الوقت.

وتابعت: وبناء عليه تم إطفاء كامل خسائر الشركة السابقة واللاحقة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 لتنخفض الأرباح المبقاة حتى تبلغ 130.34 مليون ريال– وذلك قبل إثبات فرق المساحة – ونظرا لكون قرار التملك صدر خلال العام 2020 إلا أن الشركة وبناء على توجيه مباشر من مراجع حساباتها القانوني والذي أوصى بضرورة إظهار الأثر المالي الناجم عن إصدار هذا القرار في قوائم السنة المالية 2019 وذلك بالاستناد على المعيار الدولي رقم ( 10 ) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية، الأمر الذي ترتب عليه وجود فرق مساحي بين ما تم إثباته سابقا وما تملكته الشركة فعليا.

ولفتت الشرقية للتنمية، إلى أنه ظهر في قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشار إليه مما ترتب عليه ضرورة استبعاد فرق المساحة والذي يبلغ 29.08 مليون مترا مربعا من سجلات الشركة.

وجرى تقييم إجمالي قيمة مساحة الأرض المستبعدة بقيمة 63.37 مليون ريال باستخدام معادلة المتوسط المرجح، وعمدت الشركة إلى استبعاد كامل قيمة الفرق المساحي من الأرباح المبقاة لينخفض هذا الحساب في قوائم الشركة إلى 66.97 مليون ريال، الأمر الذي أدى حدوث ارتفاع ملحوظ في معدل خسائر الشركة للسنة المالية 2019، وكذلك انخفاض القيمة الدفترية للسهم من 28.36 ريال إلى 19.36 ريال.

وتوقعت الشرقية للتنمية، أن يكون الأثر المالي إيجابيا على المدى البعيد؛ وذلك بعد السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام2022 م أو بعدها حسب معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والتي تسمح للشركة بإعادة تقييم الأرض بسعرها السوقي العادل.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.4%، لمستوى 49.90 ريالا.

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