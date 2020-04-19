"سدكو كابيتال" يتفق مع مصرف الراجحي على تخفيض رسوم التمويل السنوية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة سدكو كابيتال بصفتها مدير صندوق سدكو كابيتال ريت عن إتمام التفاوض مع شريكها الاستراتيجي مصرف الراجحي بشأن تخفيض رسوم التمويل السنوية بنجاح.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إنه تم خفض رسوم التمويل بمقدار 45 نقطة مع التحول من سايبور سنوي إلى نصف سنوي مع الإبقاء على باقي شروط العقد الأساسية.

وأوضحت أنه يتم النظر حاليا في إمكانية الدخول في عقد تحوط لتثبيت سعر السايبور والاستفادة من انخفاض سعره الحالي.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعتبر من مبادرات مدير الصندوق التي تسهم في تحسين الأداء التشغيلي للصندوق وحفظ مصالح مالكي الوحدات.

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