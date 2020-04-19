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الصحة السعودية: تسجيل 1088 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، عن تسجيل 1088 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9362 إصابة.

وأضافت الوزارة، أن تم تسجيل 69 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1398 حالة.

وسجلت وزارة الصحة بالمملكة 5 حالات وفيات جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجمل عدد الوفيات بالمملكة 97 وفاة.

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