الصحة السعودية: تسجيل 1088 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1088 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9362 إصابة.

وأضافت الوزارة، أن تم تسجيل 69 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1398 حالة.

وسجلت وزارة الصحة بالمملكة 5 حالات وفيات جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجمل عدد الوفيات بالمملكة 97 وفاة.

ترشيحات:

الصناعة السعودية: توجه لإبقاء العمالة للعمل بالمصانع في بعض المناطق المعزولة

مجلس الشورى يناقش عقوبات مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار غداً

الحبوب السعودية: مليونا كيس دقيق بالمستودعات جاهزة للضخ بالسوق

الأمن العام السعودي يطلق خدمة التنقل داخل المناطق باستثناء مكة والمدينة

البيئة السعودية: وصول 19.4 ألف رأس ضأن من السودان

أرامكو السعودية تزود عملاءها بـ8.5 مليون برميل يومياً في مايو

"سكني" السعودي يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية

النقل: حصر عمل مركبات الأجرة العامة على السعوديين يعود للجهة التنظيمية

الداخلية السعودية تعتمد نموذج تنقل موحداً خلال منع التجول لجميع مناطق المملكة

السعودية تفرض حظراً كاملاً على مناطق بمحافظة الأحساء حتى إشعار آخر