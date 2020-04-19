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"الفخارية" تشتري 75% من حلول الأنابيب بـ56.250 مليون ريال

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"الفخارية" تشتري 75% من حلول الأنابيب بـ56.250 مليون ريال "الفخارية" تشتري 75% من حلول الأنابيب بـ56.250 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة لإنتاج الأنابيب الفخارية، عن شراء 75% من شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بقيمة 56.250 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، إن من شروط الصفقة أن يقوم البائعان والمشتري بتنفيذ الشروط المسبقة للإقفال خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع اتفاقية الاستحواذ.

وأضافت أن أطراف الاتفاقية وهما شركة رؤية العالمية للاستثمار، والحربي القابضة يتقدمون بالتقدم إلى الهيئة العامة للمنافسة لغرض الحصول على عدم الممانعة لإتمام التركز والحصول على موافقة صندوق التنمية الصناعي.

وتابعت أنه سيقوم أطراف الاتفاقية بعد الانتهاء من تنفيذ الشروط المسبقة للإقفال أو التنازل عنها بالتوقيع لدى كاتب عدل لتعديل عقد تأسيس شركة حلول الأنابيب للصناعة بما بعكس تحول 75% من الملكية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.

وأشارت الشركة أنه سيتم تمويل الصفقة عن طريق قرض بنكي، مبينة أنه سيتم تصنيع أنابيب أسمنتية وألياف زجاجية وملحقاتهما.

كانت الشركة أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة للاستحواذ على 75% من حقوق الملكية في شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة.

كما أعلنت في 8 أبريل/ نيسان الجاري عن تمديد الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية مذكرة تفاهم مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة للاستحواذ على 75% من حقوق الملكية في شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة.

وأوضحت أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يتمثل في زيادة إيرادات الشركة من مشاريع البنية التحتية الأخرى بخلاف الصرف الصحي مثل مشاريع المياه وتصريف السيول، وزيادة التوسع الجغرافي لوجود مصانعهم في المنطقة الشرقية والغربية من المملكة.

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