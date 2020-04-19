"الدوائية" توضح الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" عن الآثار المترتبة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت "الدوائية"، في بيان لها على "تداول"، إنه بالإشارة إلى تطبيق الجهات المعنية لإجراءات الحظر الكامل وما نتج عنه تقليص ساعات العمل لدى عملاء الشركة في القطاع الخاص من صيدليات وعيادات طبية ومستوصفات ومستشفيات، يتمثل في النقص المتوقع على الطلب لمبيعات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وأضافت الشركة، أنه لا يوجد أثر جوهري على مبيعات القطاع الخاص للربع الأول من عام 2020.

وضماناً لتوفر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في المملكة، قامت الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية بإصدار قرار إيقاف عمليات تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في نهاية الربع الأول من عام 2020.

وأكدت "الدوائية"، أنه تم استثناء ما تم التعاقد عليه من خلال برنامج الشراء الموحد لدول مجلس التعاون، علماً أن الشركة تحتفظ بمخزون أمان لمعظم أدويتها في أسواق التصدير يكفي لمعدل استهلاك يصل إلى 6 أشهر.

وأشارت إلى أن مبيعات التصدير في آخر سنتين لم تتجاوز 12% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية.

ونوهت "الدوائية"، أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعرفة آلية الدعم ومدى الاستفادة من القرارات السامية لدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حفظها الله للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت، إلى أنه في ظل الظروف الحالية وعدم وضوح الإطار الزمني للإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية وما يستجد مستقبلاً، فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي على الشركة، وسيتم الإعلان حينها عن التطورات الجوهرية المستقبلية.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.38%، لمستوى 26.20 ريالا.

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