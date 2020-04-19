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السعودية.. بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد مع شرق أفريقيا

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السعودية.. بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد مع شرق أفريقيا السعودية.. بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد مع شرق أفريقيا

الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للموانئ ​ "موانئ"، اليوم الأحد، بدء تشغيل الخط الملاحي الجديد بين المملكة وشرق أفريقيا.

وقالت "موانئ"، في بيان لها، إنه تم استقبال السفينة (CONTSHIP ONO) الرافعة للعلم السيبيري، كأول سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي الجديد (CMA CGM) في محطة البضائع العامة والحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع اليوم، بما يسهم في تعزيز تنافسية خدمات موانئ المملكة وتطوير عملياتها. 

وأضافت "موانئ"، أن ذلك يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها "موانئ" مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، ضمن خططها وأهدافها الاستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات.

وأكدت، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة لاستثمار موقع ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية، وذلك لخدمة المجمعات الصناعية في المنطقة، والمدينة المنورة ومحفظاتها مستقبلاً، تلبيةً لجميع احتياجات المنطقة ولما يتمتع به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية وسرعة في مناولة الحاويات.

وبينت هيئة الموانئ السعودية، أن الخط الملاحي الجديد سيسهم في تعزيز النقل الساحلي لسفن الحاويات بين موانئ المملكة (ميناء جدة الإسلامي - ميناء الملك فهد الصناعي بينبع)، وكذلك ربط الميناءين مع موانئ شرق أفريقيا.

وأوضحت أن فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية سيؤدي إلى زيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، بالإضافة إلى الإسهام في الاستيراد المباشر من شرق أفريقيا وزيادة التبادل التجاري.

يذكر أن الخط الملاحي الجديد سيقدم خدمة أسبوعية مباشرة جديدة بين المملكة وكينيا والصومال، عبر 4 سفن مخصصة على أساس أسبوعي في هذه الخدمة.

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