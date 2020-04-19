كوكا يتمني العودة للنادي الأهلي وإنهاء مسيرته فيه

صرح أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر و مهاجم نادي براجا البرتغالي والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، عن مصيره في الفترة المقبلة سواء في الاستمرار في الدوري اليوناني أو عودته لناديه من جديد.

وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات تليفزيونية: “الفترة الحالية غير واضحة ولكن في نهاية الموسم سيتم تحديد مصيري بشكل نهائي”.

وتابع: “النادي اليوناني يرغب في استمراري في الفريق وتجديد إعارتي ولكن الفرار لم يتم حسمه بشكل نهائي”

و قال مهاجم نادي براجا البرتغالي إنه يرحب بالعودة إلى صفوف النادي الأهلي حال تلقيه عروض من مسئوليه.

وأكد أحمد حسن كوكا لا يفكر في العودة للملاعب المصرية، ولكن الأمر سيختلف تمامًا إذا فاوضه النادي الأهلي، لأنه ابن من أبناءه”.

وتابع مهاجم منتخب مصر : “أحلم منذ فترة طويلة بالعودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وأتمنى الإعتزال بين جدرانه، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت حال مفاوضتي”.