أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المشرق نيوز

كوكا يتمني العودة للنادي الأهلي وإنهاء مسيرته فيه

Print
كوكا يتمني العودة للنادي الأهلي وإنهاء مسيرته فيه كوكا يتمني العودة للنادي الأهلي وإنهاء مسيرته فيه

صرح أحمد حسن كوكا نجم منتخب و مهاجم نادي براجا البرتغالي والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، عن مصيره في الفترة المقبلة سواء في الاستمرار في الدوري اليوناني أو عودته لناديه من جديد.

وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات تليفزيونية: “الفترة الحالية غير واضحة ولكن في نهاية الموسم سيتم تحديد مصيري بشكل نهائي”.

وتابع: “النادي اليوناني يرغب في استمراري في الفريق وتجديد إعارتي ولكن الفرار لم يتم حسمه بشكل نهائي”

و قال مهاجم نادي براجا البرتغالي إنه يرحب بالعودة إلى صفوف النادي الأهلي حال تلقيه عروض من مسئوليه.

وأكد أحمد حسن كوكا لا يفكر في العودة للملاعب المصرية، ولكن الأمر سيختلف تمامًا إذا فاوضه النادي الأهلي، لأنه ابن من أبناءه”.

وتابع مهاجم منتخب مصر : “أحلم منذ فترة طويلة بالعودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، وأتمنى الإعتزال بين جدرانه، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت حال مفاوضتي”.

المشرق نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

القبض على نجمة التيك توك المصرية مودة الأدهم بعد أيام من البحث عنها، فما تهمتها؟

القبض على نجمة التيك توك المصرية مودة الأدهم بعد أيام من البحث عنها، فما تهمتها؟

شبكة عيون الإخبارية