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مواعيد استئناف مُباريات دوري أبطال أوروبا

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مواعيد استئناف مُباريات دوري أبطال أوروبا مواعيد استئناف مُباريات دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “فيفا”، المواعيد التي ينوي مناقشتها في اجتماعه القادم، من أجل خوض المُباريات المُتبقية في مُسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

وكان الفيفا قد قرر تأجيل المسابقة بسبب تفشي ، وقد أقيمت بالفعل 4 مباريات في إياب ثمن النهائي، ومن المقرر أن يتم إجراء المواجهات الأربع الأخرى في شهر يوليو القادم.

وحسب ما أعلنته “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن الفكرة تتمثل في استكمال مباريات في شهر أغسطس المقبل، على أن تكون الدوريات المحلية قد انتهت بالفعل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه ينوي إقامة المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي، في 7 و8 أغسطس، فيما ستُجرى مواجهات ربع النهائي في 11 – 12 (ذهاب) و14 – 15 (إياب) أغسطس.

وستقام مباريات نصف النهائي في 18 – 19 و21 – 22 أغسطس، على أن يُجرى النهائي في إسطنبول في 29 من الشهر ذاته، فيما لن تبدأ مرحلة المجموعات بالموسم الجديد إلا في 20 أكتوبر.

يُذكر أن أندية باريس سان جيرمان ولايبزيج وأتلانتا وأتلتيكو مدريد، تأهلت رسمياً إلى ربع النهائي، وتتبقى مُباريات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي وبرشلونة ضد نابولي، ويوفنتوس أمام ليون، وبايرن ميونخ ضد تشيلسي.

المشرق نيوز

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