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أحمد سمير فرج: “لم أتفاجئ برحيل أحمد فتحى عن الأهلى”

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أحمد سمير فرج: “لم أتفاجئ برحيل أحمد فتحى عن الأهلى” أحمد سمير فرج: “لم أتفاجئ برحيل أحمد فتحى عن الأهلى”

صرح أحمد سمير فرج نجم الإسماعيلي ومنتخب السابق إنه لم يتفاجئ من رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للمنتخب الوطني ولاعب النادي الأهلي عن النادي.

وأوضح: “أنباء رحيل أحمد فتحي عن الأهلي وتوقيعه لبيراميدز لم أتفاجئ بها، مش أول مرة أحمد فتحي يعملها”

وأضاف: “أحمد فتحي ترك الأهلي سابقًا عندما لعب في أحد أندية قطر ولا أقلل منه فهو لاعب كبير وأنا ليس ضده نهائيًا وهو مش خاين، واللاعب درس العروض واستقر على القرار الذي سيخدم مصلحته و الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع بديل أحمد فتحي لديه محمد هاني فهو لاعب أصبح خبرة وأرشح عودة باسم علي فهو لاعب جيد وقادر على اللعب في صفوف الأهلي لمدة 4 أو 5 سنوات مقبلة” .

المشرق نيوز

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