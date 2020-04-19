موراتا: “نادم على اللعب لـ ريال مدريد”

صرح ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد بندمه للعب في صفوف أندية إسبانية أخرى.
وقال موراتا: “عندما كنت طفلًا انضممت إلى أتليتكو مدريد لكن مع تقدمي في العمر شعرت بالضغط للتغيرات الحاصلة في كرة القدم”.
وأضاف: “عندها قررت الانتقال إلى خيتافي لمدة موسم ثم ذهبت إلى ريال مدريد”.
وأختتم: “أشعر بالأسف لارتدائي أقمصة أندية إسبانية أخرى غير أتليتكو مدريد”.
ومن الجدير بالذكر أن موراتا انضم في عمر الثالثة عشر إلى أتليتكو مدريد، وقضى في قطاع ناشئيه عامين قبل أن يلعب لـ خيتافي ثم ريال مدريد الذي وصل فيه إلى الفريق الأول.