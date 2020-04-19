أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المشرق نيوز

موراتا: “نادم على اللعب لـ ريال مدريد”

Print
موراتا: “نادم على اللعب لـ ريال مدريد” موراتا: “نادم على اللعب لـ ريال مدريد”

صرح ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد بندمه للعب في صفوف أندية إسبانية أخرى.

وقال موراتا: “عندما كنت طفلًا انضممت إلى أتليتكو مدريد لكن مع تقدمي في العمر شعرت بالضغط للتغيرات الحاصلة في كرة القدم”.

وأضاف: “عندها قررت الانتقال إلى خيتافي لمدة موسم ثم ذهبت إلى ريال مدريد”.

وأختتم: “أشعر بالأسف لارتدائي أقمصة أندية إسبانية أخرى غير أتليتكو مدريد”.

ومن الجدير بالذكر أن موراتا انضم في عمر الثالثة عشر إلى أتليتكو مدريد، وقضى في قطاع ناشئيه عامين قبل أن يلعب لـ خيتافي ثم ريال مدريد الذي وصل فيه إلى الفريق الأول.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية