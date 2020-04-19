موراتا: “نادم على اللعب لـ ريال مدريد”

صرح ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد بندمه للعب في صفوف أندية إسبانية أخرى.

وقال موراتا: “عندما كنت طفلًا انضممت إلى أتليتكو مدريد لكن مع تقدمي في العمر شعرت بالضغط للتغيرات الحاصلة في كرة القدم”.

وأضاف: “عندها قررت الانتقال إلى خيتافي لمدة موسم ثم ذهبت إلى ريال مدريد”.