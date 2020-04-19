"ميفك ريت" يبيع حق منفعة عقار "بلازا 2" مقابل 78 مليون ريال

الرياض- مباشر: قالت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) مدير صندوق "ميفك ريت"، إن الصندوق سيقوم ببيع حق منفعة عقار بلازا 2 عبر تسوية التزاماته قصيرة الأجل مع طرف ذي علاقة -شركة جسر للتنمية العقارية إحدى شركاتها التابعة.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن الصفقة ستكون من خلال تحويل ملكية حق منفعة العقار إلى الأطراف الدائنة وذلك مقابل 78 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن هذه الصفقة لن تؤثر سلباً على حملة الوحدات، ويظل رأسمال الصندوق كما هو دون تغيير، مبينة أنه توجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

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