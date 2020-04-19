أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"ميفك ريت" يبيع حق منفعة عقار "بلازا 2" مقابل 78 مليون ريال

Print
"ميفك ريت" يبيع حق منفعة عقار "بلازا 2" مقابل 78 مليون ريال "ميفك ريت" يبيع حق منفعة عقار "بلازا 2" مقابل 78 مليون ريال

الرياض- مباشر: قالت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) مدير صندوق "ميفك ريت"، إن الصندوق سيقوم ببيع حق منفعة عقار بلازا 2 عبر تسوية التزاماته قصيرة الأجل مع طرف ذي علاقة -شركة جسر للتنمية العقارية إحدى شركاتها التابعة.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن الصفقة ستكون من خلال تحويل ملكية حق منفعة العقار إلى الأطراف الدائنة وذلك مقابل 78 مليون ريال.

 وأوضحت الشركة أن هذه الصفقة لن تؤثر سلباً على حملة الوحدات، ويظل رأسمال الصندوق كما هو دون تغيير، مبينة أنه توجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

ترشيحات:

الصناعة : توجه لإبقاء العمالة للعمل بالمصانع في بعض المناطق المعزولة

الداخلية السعودية تعتمد نموذج تنقل موحداً خلال منع التجول لجميع مناطق المملكة

السعودية تفرض حظراً كاملاً على مناطق بمحافظة الأحساء حتى إشعار آخر

السعودية تُقر تعديلات على عقود التوسط لاستقدام العمالة المنزلية إلكترونياً

العمالة المنزلية بالسعودية ترتفع أكثر من 50% خلال 2019

السعودية تقرر نقل جميع طلاب التعليم العام للصفوف الدراسية التالية

"السعودية للكهرباء" تخفض فاتورة أبريل ومايو 30% لثلاثة قطاعات

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية