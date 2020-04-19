"المعذر ريت": انعكاس محتمل لجائحة "كورونا" على أعمال الصندوق

الرياض – مباشر: أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن وقوع حدث معين لصندوق المعذر ريت؛ في ضوء مستجدات جائحة كورونا التي تطال العالم أجمع حالياً.

وقال مدير الصندوق "أصول وبخيت الاستثمارية"، وفقاً لبيان على "تداول"، إنه ورد لمدير الصندوق مؤخراً طلبات من بعض المستأجرين ممن تأثروا بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينة أنه لا يشكل مجموع القيمة الإيجارية لطلباتهم حتى الآن سوى أقل من 5% من إجمالي الإيرادات الإيجارية السنوية للصندوق، ولذلك تقييم أثر هذه الجائحة لا يزال مبكراً.

وأضاف مدير الصندوق، أن صندوق المعذر ريت لديه أكثر من 200 مستأجر، ولا يوجد تعرض لمستأجر رئيسي تشكل قيمة إيجاره السنوي أكثر من 14% من إجمالي إيرادات الصندوق، وبالتالي من الممكن أن ينعكس أثر هذه الجائحة على أعمال الصندوق باستلام طلبات إضافية لاحقاً أو ارتفاع رصيد الذمم المدينة خلال العام الحالي، والتي تستدعي معالجتها بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المتبعة في الصندوق.

وأوضح أنه يستمر في تقييم الأثر والإعلان عن أي مطالبات جوهرية بشأن تعليق دفع أجرة، أو فسخ عقد ومعالجة هذه الطلبات، بما يكفل حماية مصالح مالكي الوحدات ويتوافق مع الأنظمة والقوانين التي تكفل حقوق المتعاقدين.

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