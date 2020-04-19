مجلس الشورى يناقش عقوبات مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار غداً

الرياض - مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي غداً الاثنين، خلال جلسته العادية الـ37 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بعد) تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن مشروع النظام المعاد بعد دراسته، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية - واس.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 17/4/1421هـ ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن المقترح بعد دراسته.

كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/1440هـ ، في جلسة سابقة ، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/1440 هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الصندوق بعد دراسته.

كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير المركز بعد دراسته.

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