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"عذيب للاتصالات": تأثر المبيعات بسبب "كورونا"

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"عذيب للاتصالات": تأثر المبيعات بسبب "كورونا" "عذيب للاتصالات": تأثر المبيعات بسبب "كورونا"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، اليوم الأحد، عن تأثير القرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد على أعمالها.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن جميع مرافقها لا تزال تعمل منذ بدء العمل بالتدابير الاحترازية من قبل الدولة لمكافحة المستجد والحد من انتشاره بما يتفق مع المستجدات.

وأضافت "عذيب للاتصالات"، أنها لاحظت تأثر نشاط المبيعات نتيجة الإجراءات.

وأوضحت الشركة، أنها تعمل على ايجاد البدائل المناسبة للتعامل مع الوضع الحالي.

ولفتت "عذيب للاتصالات"، إلى أن فترة العمل بهذه الاجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد غير المعلوم، وبالتالي فإنها لا تستطيع تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن.

وأكدت، أنها ستواصل متابعة المستجدات والتعامل معها، وستعلن عن أي تطور جوهري في حينه.

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