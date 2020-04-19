السوق السعودي يرتفع 0.7% بالختام بدعم القطاعات القيادية

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي- تاسي، تعاملات جلسة يوم الأحد، على ارتفاع مدفوعاً بالقطاعات القيادية أبرزها البنوك والمواد الأساسية والطاقة.

وبالختام ارتفع المؤشر العام - تاسي بنسبة 0.7% إلى مستوى 6678.44 نقطة رابحاً نحو 46.74 نقطة.

وجرى التعامل على 140.65 مليون سهم بقيمة تجاوزت 2.75 مليار ريال موزعين على 138.60 ألف صفقة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً الوطنية بنسبة 9.99%، بحر العرب بنحو 9.87%، كما سجل سهم العالمية ارتفاعاُ بنسبة 7.18%.

وبالمقابل تراجع سهم باعظيم بنحو 3.08%، تلاه سهم جبسكو بنسبة 2.50%، كما انخفض أداء سهم دور بنحو 2.31%.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم والقيمة بنحو 17.62 مليون سهم وبقيمة 267.22 مليون ريال.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع الإتصالات بنسبة 1.03%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، وارتفع الطاقة بنحو 0.71%، كما إرتفع قطاع البنوك بنسبة 0.60%.

وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" فقد شهد قفزة اليوم بنحو 9.43% إلى مستوى 7289 نقطة رابحاً 628.40 نقطة .

وتصدر الارتفاعات سهم العمران بنسبة 18.47%، وتلاه الصمعاني بنحو 17.50%، كما ارتفع سهم التطويرية الغذائية بنحو 10.09%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الخميس، على تراجع متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات لا سيما القياديات أبرزها البنوك والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة، بنسبة 2.67% إلى مستوى 6631.69 نقطة فاقداً نحو 182 نقطة.

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