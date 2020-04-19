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إطلاق صندوق وقفي للعناية بالمساجد في السعودية

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إطلاق صندوق وقفي للعناية بالمساجد في السعودية إطلاق صندوق وقفي للعناية بالمساجد في السعودية

الرياض- مباشر: وقعت الهيئة العامة للأوقاف ، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهدف إلى تأسيس صندوق وقفي للعناية بالمساجد.

وقالت الهيئة في بيان، إن اللجنة التأسيسية المشكلة بين الطرفين تتولى إعداد مشروع النظام الأساسي للصندوق وتحديد إجراءات حوكمته.

وأضافت أن العمل على تأسيس الصندوق الوقفي للعناية بالمساجد لتحقيق عدة أهداف مشتركة تتمثل في إيجاد الموارد المالية اللازمة التي تساعد على استدامة العناية بالمساجد والمساهمة في تطويرها وتلبية متطلباتها واحتياجاتها.

وقال وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، إن الصندوق يسهم في تطوير وخدمة أكثر من 80 ألف جامع ومسجد في مختلف مناطق المملكة، وسيكون له دور فاعل في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنوع مصادر دعمه.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف، أحمد الراجحي، إن الهيئة تعمل على إطلاق حزمة منتجات وقفية متنوعة تلبي الاحتياجات المستقبلية، ويعد الصندوق أحد الصناديق التنموية التخصصية التي تعمل الهيئة على إطلاق حزمة منها مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى. 

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