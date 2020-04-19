الحبوب السعودية: مليونا كيس دقيق بالمستودعات جاهزة للضخ بالسوق

الرياض - مباشر: قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، إن مخزون الدقيق في مستودعات شركات المطاحن يبلغ نحو مليوني كيس جاهزة للضخ في السوق.

وأشارت المؤسسة وفقاً لما نشر على صفحتها عبر "تويتر"، اليوم الأحد، أن إنتاج المطاحن اليومي يبلغ 270 ألف كيس دقيق و التي تزيد عن حاجة الاستهلاك اليومي للمملكة.

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي مؤخراً عن الطاقة الإنتاجية والمخزون للمؤسسة العامة للحبوب، بأن المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن لديها القدرة عند الحاجة على إنتاج نحو 270 ألف كيس دقيق زنة 45 كجم يومياً من جميع أنواع الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، وذلك من خلال 15 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.

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