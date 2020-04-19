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تداول: صفقة خاصة بسوق الصكوك والسندات بـ217.8 مليون ريال

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تداول: صفقة خاصة بسوق الصكوك والسندات بـ217.8 مليون ريال تداول: صفقة خاصة بسوق الصكوك والسندات بـ217.8 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأحد  تنفيذ صفقة خاصة بسوق الصكوك والسندات على "صكوك السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 217.80 مليون ريال .

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ صفقة خاصة على صكوك السعودية بنحو 217.800 مليون ريال، عند سعر 108.900 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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