الأمن العام السعودي يطلق خدمة التنقل داخل المناطق باستثناء مكة والمدينة

الرياض – مباشر: أعلن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية عبر منصة "تنقل".

وقال الأمن العام، في بيان له، إن خدمة التنقل متاحة في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الأمن العام، أن هناك 6 خطوات للتسجيل بخدمة التنقل بين مدن المملكة، بداية من تسجيل الاسم ورقم هوية المواطن والمقيم ورقم الجوال، لافتاً إلى أن رسالة الموافقة ستكون مشتملة على وقت التنقل وخط السير.

وقررت وزارة الداخلية السعودية، يوم السبت، اعتماد نموذج تنقل موحد خلال منع التجول لجميع مناطق المملكة.

وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الـ3 من عصر يوم الثلاثاء الموافق 28 شعبان 1414 هـ.

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