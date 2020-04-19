البيئة السعودية: وصول 19.4 ألف رأس ضأن من السودان

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الأحد، عن وصول باخرة إلى ميناء جدة الإسلامي على متنها 19.43 ألف رأس من الضأن.

وقالت الوزارة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن الإرسالية قادمة من ميناء "سواكن" السوداني، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية أبريل/ نيسان الجاري 160.47 ألف رأس.

وأضافت الوزارة، أن استمرار استقبال الإرساليات يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضحت "البيئة"، أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبرياً.

وأفادت الوزارة، أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، تم تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرساليات.

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