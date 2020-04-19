مدير عام "هدف": يمكن الاستفادة من "دعم التوظيف" مع برامج الدعم الأخرى

الرياض ـ مباشر: أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، مع برامج الدعم الحكومية الأخرى.

وأوضح تركي بن عبدالله الجعويني، خلال لقاء عن بُعد مع شباب الأعمال، بغرفة الشرقية، وفقاً لما نشره "هدف"، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه لن يتم احتساب فترة التوقف من دعم البرنامج.

وأشار الجعويني إلى أنه يمكن للمنشأة الاستفادة من كامل مدة الدعم المقررة بـ 24 شهراً.

كما لفت إلى أن مبادرة "دعم التوظيف" تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف.

وبين أنه لن يتم استثناء من تم توظيفهم من تاريخ الأول من شهر يوليو/تموز 2019، (بأثر رجعي) وأي توظيف قادم.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في وقت سابق، أنه لا يشترط أن يتم التوظيف عن طريق البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، للاستفادة من مبادرة "دعم التوظيف".

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