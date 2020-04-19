القطاعات الكبرى تصعد بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: جاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية باللون الأخضر، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد، مدفوعاً بالأداء الإيجابي لجميع قطاعاته الكبرى، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعاً نسبته 0.35% إلى مستوى 6654.76 نقطة ليربح نحو 23.07 نقطة.

وجرى التداول على 38.109 مليون سهم بقيمة 770.062 مليون ريال، موزعة على 37 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، وحقق البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.29%، وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.19%.

وتصدر سهم بحر العرب الارتفاعات بنسبة 5.83%، تلاه سهم البحر الأحمر بنسبة 3.78%، كما ارتفع سهم عناية بنسبة 3.19%.

وكان سهم دور الأكثر تراجعاً بنسبة 2.79%، وتلاه سهم باعظيم بنسبة تراجع قدره 2.71%، كما تراجع سهم رعاية بنسبة 2.38%.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم بنحو 4.717 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 87.48 مليون ريال.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الخميس، على تراجع متأثراً بهبوط شبه جماعي للقطاعات لا سيما القياديات أبرزها البنوك والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة، بنسبة 2.67% إلى مستوى 6631.69 نقطة فاقداً نحو 182 نقطة.

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