"بوبا العربية": إعادة تصنيف أحد كبار المساهمين إلى شريك أجنبي

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن إعادة تصنيف أحد كبار مساهميها (بوبا إنفسمنت أوفرسيس ليمتد).

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أنه تم إعادة تصنيف، المساهم الرئيسي، كشريك استراتيجي أجنبي في الشركة.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح 35.63%، إلى 712.65 مليون ريال، مقابل 525.43 مليون ريال، بالعام السابق.

وحددت الراجحي المالية، السعر المستهدف لسهم "بوبا العربية" عند مستوى 105 ريالات، مع التوصية بزيادة المراكز.

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